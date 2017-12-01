Для борьбы с ИГИЛ необходимы совместные усилия – глава МИД Ирана

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) является угрозой для Афганистана и способствует росту радикализации в стране, заявил глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф.
"ИГИЛ является угрозой для Афганистана и служит росту радикализации в стране. Для борьбы с ним необходимо прикладывать совместные усилия. Иран активно борется с терроризмом и экстремизмом на региональном уровне, в частности Сирии и Ираке", - сказал М.Дж.Зариф в пятницу в Баку на конференции "Безопасность и экономическая привязанность в укрепленном сердце Азии", в которой принимают участие страны и международные организации, поддерживающие "Сердце Азии - Стамбульский процесс".
По его словам, Иран также является сторонником урегулирования кризиса политическим путем.
"Понятно, что без наличия политического диалога невозможно достижения стабильности. Считаем, что для этого необходима разработка инклюзивной стратегии, без которой невозможно достижение продолжительного и устойчивого мира в регионе в целом. От нас (региона - ИФ) требуется объединение усилий и ресурсов в этом направлении", - отметил он.
Глава МИД добавил, что за последний год производство опиума увеличилась в два раза. "Иран активно сотрудничает с Афганистаном в борьбе с наркотиками. Мы препятствует транзиту наркотиков в европейском направлении. Призываем и другие страны присоединиться к борьбе с наркотиками", - подчеркнул М.Дж.Зариф.
Ф.Исазаде
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