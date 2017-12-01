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Регион 01.12.2017 13:18

МВД Грузии выплатит почти $6 тыс. представителям ЛГБТ-сообщества, пострадавшим в ходе акции в 2013 году

Около 20 представителей грузинских секс-меньшинств, подвергшихся нападению в ходе акции 2013 года в центре Тбилиси, по решению Верховного суда получат от Министерства внутренних дел компенсацию в размере 15,5 тыс. лари ($5740 -ИФ), сообщают в пятницу местные СМИ.

"Мы уверены, что после этого решения суда правоохранительные органы предпримут больше усилий для защиты наших прав", - заявил журналистам один из пострадавших участников акции.

Между тем именно полицейские 17 мая 2013 года спасли участников ЛГБТ-акции от физической расправы многотысячной толпы противников этого мероприятия. Представители сексуальных меньшинств были вывезены на окраину Тбилиси автобусом, который забрасывали камнями.

Ранее на этой неделе бывший исполнительный директор сообщества "ЛГБТ Грузия" Давид Шубладзе официально зарегистрировал в США брак с мужчиной. На снимках в "Фейсбуке" Д.Шубладзе и его избранник были одеты в традиционную грузинскую одежду - чохи. Имя своего партнера Д.Шубладзе не называет, но сопровождает снимки фразой "С большой любовью к Коркота и Брегадзе". Так Д.Шубладзе обратился к организаторам движения "Грузинский марш" Гие Коркоташвили и Сандро Брегадзе, которые в Грузии активно выступают против пропаганды ЛГБТ и были участниками контракции 17 мая 2013 года.

Руководитель Центра СПИД в Грузии, профессор Тенгиз Церцвадзе в свою очередь сообщил журналистам в пятницу, когда отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, что из тысячи новых выявленных случаев ВИЧ-инфицирования в стране подавляющее большинство носителей вируса - представители секс-меньшинств.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, ЛГБТ, КОМПЕНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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