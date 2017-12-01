Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.025 RUR   0.0291 GBR   2.2996 TRY   0.4335

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 3 Дек 11° 4 Дек 11°

Внутренняя политика 01.12.2017 14:15

Парламент Азербайджана принял в I чтении новую редакцию закона «О Вооруженных силах»

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял в пятницу в первом чтении законопроект «О Вооруженных силах Азербайджана».

«Действующий закон «О Вооруженных силах Азербайджана» был принят в 1991 году и поэтому существуют большая необходимость в рассмотрении нового законопроекта о ВС страны», - заявил первый вице-спикер парламента, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

По его словам, после принятия в 1995 году первой Конституции Азербайджана было принято множество законодательных актов в военной сфере.

«В действующем сегодня в Азербайджане законе речь идет лишь о статусе ВС. В нем говорится о Сухопутных войсках, силах ПВО и морских силах. Новый же законопроект охватывает также положения об армии и других вооруженных подразделениях ВС», - сказал вице-спикер.

Основными задачами ВС в законопроекте указаны предотвращение военной агрессии против Азербайджана, контроль за оперативной обстановкой, обеспечение безопасности, своевременное обнаружение попыток вооруженного нападения на территорию страны, обеспечение неприкосновенности государственной границы, участие в международных операциях по поддержке мира и безопасности.

В период угроз территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в задачи Вооруженных сил входят меры по полной или частичной мобилизации населения, выполнение обязательств по защите территории страны, предотвращение факта зарубежной агрессии, проведение военных операций против сил противника.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВС, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПАРЛАМЕНТ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]