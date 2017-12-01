Парламент Азербайджана принял в I чтении новую редакцию закона «О Вооруженных силах»

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял в пятницу в первом чтении законопроект «О Вооруженных силах Азербайджана».

«Действующий закон «О Вооруженных силах Азербайджана» был принят в 1991 году и поэтому существуют большая необходимость в рассмотрении нового законопроекта о ВС страны», - заявил первый вице-спикер парламента, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

По его словам, после принятия в 1995 году первой Конституции Азербайджана было принято множество законодательных актов в военной сфере.

«В действующем сегодня в Азербайджане законе речь идет лишь о статусе ВС. В нем говорится о Сухопутных войсках, силах ПВО и морских силах. Новый же законопроект охватывает также положения об армии и других вооруженных подразделениях ВС», - сказал вице-спикер.

Основными задачами ВС в законопроекте указаны предотвращение военной агрессии против Азербайджана, контроль за оперативной обстановкой, обеспечение безопасности, своевременное обнаружение попыток вооруженного нападения на территорию страны, обеспечение неприкосновенности государственной границы, участие в международных операциях по поддержке мира и безопасности.

В период угроз территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в задачи Вооруженных сил входят меры по полной или частичной мобилизации населения, выполнение обязательств по защите территории страны, предотвращение факта зарубежной агрессии, проведение военных операций против сил противника.

Р.Бабаев