В Эстонию доставили часть закупленной в Нидерландах бронетехники

В Эстонию, в порт Палдиски (Paldiski), доставили десять закупленных у Нидерландов боевых машин пехоты CV9035 и три машины поддержки на базе танка Leopard 1.

Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны, закупки совершены на основе 10-летней программы развития государственной обороны на 2013-2022 годы.

Поступившая бронетехника будет направлена в распоряжение базирующейся в военном городке Тапа (Tapa) 1-й пехотной бригады. Пользоваться ей будет батальон разведки, в котором с нынешнего года уже готовят экипажи. Здесь же работают инструкторы из Финляндии и Нидерландов.

БМП CV9035 произведены в Швеции на предприятии BA Systems Hagglunds AB.

В 2014 году Эстония закупила у Нидерландов 44 БМП CV 9035 и шесть танков различного предназначения, которые поступят в Эстонию в 2016-2018 годах. Первые 12 БМП CV9035 и одна машина поддержки прибыли в Эстонию в октябре 2016 года.