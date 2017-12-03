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Дальнее зарубежье 03.12.2017 18:05

В Эстонию доставили часть закупленной в Нидерландах бронетехники

В Эстонию, в порт Палдиски (Paldiski), доставили десять закупленных у Нидерландов боевых машин пехоты CV9035 и три машины поддержки на базе танка Leopard 1.

Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны, закупки совершены на основе 10-летней программы развития государственной обороны на 2013-2022 годы.

Поступившая бронетехника будет направлена в распоряжение базирующейся в военном городке Тапа (Tapa) 1-й пехотной бригады. Пользоваться ей будет батальон разведки, в котором с нынешнего года уже готовят экипажи. Здесь же работают инструкторы из Финляндии и Нидерландов.

БМП CV9035 произведены в Швеции на предприятии BA Systems Hagglunds AB.

В 2014 году Эстония закупила у Нидерландов 44 БМП CV 9035 и шесть танков различного предназначения, которые поступят в Эстонию в 2016-2018 годах. Первые 12 БМП CV9035 и одна машина поддержки прибыли в Эстонию в октябре 2016 года.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, БРОНЕТЕХНИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]