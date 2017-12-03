В Эстонию доставили часть закупленной в Нидерландах бронетехники

В Эстонию, в порт Палдиски (Paldiski), доставили десять закупленных у Нидерландов боевых машин пехоты CV9035 и три машины поддержки на базе танка Leopard 1.
Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны, закупки совершены на основе 10-летней программы развития государственной обороны на 2013-2022 годы.
Поступившая бронетехника будет направлена в распоряжение базирующейся в военном городке Тапа (Tapa) 1-й пехотной бригады. Пользоваться ей будет батальон разведки, в котором с нынешнего года уже готовят экипажи. Здесь же работают инструкторы из Финляндии и Нидерландов.
БМП CV9035 произведены в Швеции на предприятии BA Systems Hagglunds AB.
В 2014 году Эстония закупила у Нидерландов 44 БМП CV 9035 и шесть танков различного предназначения, которые поступят в Эстонию в 2016-2018 годах. Первые 12 БМП CV9035 и одна машина поддержки прибыли в Эстонию в октябре 2016 года.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 126 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана сменил главу исполнительной власти Губинского района
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 126 раз - Минобороны Азербайджана
Цены на нефть усилили рост на оптимизме в отношении действий ОПЕК+, Brent выше $64 за баррель
Курс манат/доллар на 4 декабря - 1,7001 манат/$1
Инвесторы в биткойн действуют на свой страх и риск - глава Банка Франции
Российский ученый, автор монографий об армянском терроризме, стал почетным профессором Института права и прав человека НАНА
Россия сделает все, чтобы ЧМ по футболу стал грандиозным праздником - Путин
Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Подключись к одному из пакетов Full оператора Nar, пользуйся неиспользованными бонусами в следующем месяце!
ВТБ (Азербайджан) представляет новый продукт - «Таможенная карта»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ