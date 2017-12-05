Манат незначительно подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 декабря сохранил на уровне 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 декабря ЦБА установил 2,018 манат/1EUR (4 декабря - 2,0181 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 декабря установил на уровне 0,029 манат/1RUB (4 декабря - 0,0289 манат/1RUB).

А.Азизов