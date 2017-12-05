Доллар стабилен в паре с евро, дорожают валюты Австралии и Новой Зеландии

Доллар во вторник стабилен в паре с евро, иена дешевеет по отношению к большинству мировых валют. Рынок продолжает следить за политическими баталиями в США, включая согласование налоговой реформы обеими палатами Конгресса и "российское" расследование.
Евро к 9:45 5 декабря стоил $1,1870 против $1,1866 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.
Стоимость доллара увеличилась на 0,2% - до 112,61 иены, евро в паре с японской нацвалютой поднялся также на 0,2%, до 133,66 иены.
Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что не обсуждал возможность остаться на этом посту еще на один срок в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что было бы самонадеянным говорить о своей готовности руководить Центробанком еще пять лет.
Срок полномочий Х.Куроды истекает весной 2018 года, и большинство аналитиков полагают, что глава Банка Японии останется в этой должности. Однако С.Абэ неоднократно подчеркивал, что решение еще не принято.
Во вторник Х.Курода и С.Абэ провели личную встречу в канцелярии премьер-министра впервые за шесть месяцев. В числе прочих тем они обсуждали восстановление роста мировой экономики и улучшившееся состояние экономики в Японии, сказал глава ЦБ.
Австралийский доллар вырос на 0,7%, до максимума за более чем три недели в паре с долларом США, поскольку данные о розничных продажах превзошли ожидания, а Резервный банк Австралии (РБА, ЦБ страны) предупредил о постепенном усилении инфляции. Во вторник РБА оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5% по итогам 15-го заседания подряд.
Новозеландский доллар поднялся на 0,6% на заявления врио управляющего ЦБ Новой Зеландии Гранта Спенсера о том, что таргетирование инфляции в стране становится более гибким.
Валюты развивающихся стран дорожают после того, как прошел первоначальный всплеск энтузиазма относительно одобрения налоговой реформы в Сенате США и доллар вернулся к понижательному тренду.
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