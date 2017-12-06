Манат подорожал к доллару, евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 декабря установил на уровне 1,7 манат (5 декабря - 1,7001 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 6 декабря ЦБА установил 2,0126 манат/1EUR (5 декабря - 2,0181 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 декабря установил на уровне 0,0289 манат/1RUB (5 декабря - 0,029 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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