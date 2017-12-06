Президент Алиев распорядился о выдаче грантов гражданам стран-членов ОИС для получения образования в вузах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выдаче грантов гражданам стран-членов Организации Исламского сотрудничества для получения образования в азербайджанских вузах, сообщает сайт главы государства.

Учреждена программа образовательных грантов для обучения граждан стран-членов ОИС на подготовительных курсах, в бакалавриате, магистратуре, докторантуре вузов Азербайджана, а также для получения основного образования и учебы в резидентуре медицинских вузов.

Общее число грантов в течение пяти лет предусмотрено довести с 20 до 100 обучающихся. Эти гранты за счет государства включают в себя оплату за обучение, визу, регистрацию, проживание в общежитии, либо на съемной квартире, и ежедневное питание, учебную литературу, транспортные и коммунальные расходы, расходы на медицинские услуги.

Министерству финансов поручено принимать во внимание перспективные расходы в связи с грантами в государственных бюджетах соответствующих лет.

Р.Бабаев