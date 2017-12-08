Минюст Украины жалуется послам G7 и коллегам из США на давление со стороны НАБУ

В министерстве юстиции Украины заявляют о давлении, которое оказывается на них Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
В этой связи ведомство обращается с заявлением о давлении и нарушении законодательных норм НАБУ к послам стран "Большой семерки" (G7) и Минюсту США, заявила первый замглавы украинского Минюста Наталья Бернацкая.
"Мы также обращаемся к послам "Большой семерки" с информацией о том, что происходит с изложением фабулы дела и незаконных действий Антикоррупционного бюро сегодня в здании министерства юстиции. Также мы обращаемся к министерству юстиции Соединенных Штатов Америки, которые говорят, что имеют договор о сотрудничестве с Антикоррупционным бюро, и заявляем, что на министерство юстиции Украины оказывается давление и действия, которые не отвечают никаким нормам ни национального, ни международного законодательства", - сказала Н.Бернацская на брифинге в пятницу в Киеве.
В ходе брифинга первый замминистра сообщила, что сотрудники НАБУ в 7 утра пятницы ворвались в помещение министерства на ул.Городецкого в Киеве, когда в здании никого, кроме уборщицы, не было.
"Они изъяли у нее (уборщицы - ИФ) ключи от кабинетов, зашли в один из кабинетов, где находятся материалы дел в ЕСПЧ и закрылись там внутри с уборщицей. Они находились там приблизительно полтора часа... После этого сотрудник НАБУ вышли через "черный ход" министерства... На столе они оставили только протокол обыска, который является незаконным и нарушает все нормы уголовного и уголовного процессуального кодекса", - рассказала Н.Бернацкая.
Она обратила внимание на то, что обыск был проведен без определения суда, без адвокатов, без видео- и аудиофиксации. "И мы не знаем, какие документы были по факту украдены из здания Минюста, сфальсифицированы, подброшены", - заявила первый замминистра.
Н.Бернацкая сообщила, что параллельно с этим начались обыски по месту жительства и в автомобиле сотрудницы Минюста - руководителя секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ.
На этот обыск, как отметила первый замминистра юстиции, решение суда было, однако он был проведен без адвокатов.
"Провели обыск в автомобиле, помещении, не знаю, что они хотели найти", - добавила Н.Бернацкая.
В ходе брифинга она также заявила, что Минюст Украины обращается к генеральному прокурору Юрию Луценко с заявлением о преступлении со стороны сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за незаконного обыска и изъятия документов без постановления суда.
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