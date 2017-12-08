Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.69 Brent   62.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10 Дек 11° 11 Дек 11°

СНГ 08.12.2017 18:37

Минюст Украины жалуется послам G7 и коллегам из США на давление со стороны НАБУ

В министерстве юстиции Украины заявляют о давлении, которое оказывается на них Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

В этой связи ведомство обращается с заявлением о давлении и нарушении законодательных норм НАБУ к послам стран "Большой семерки" (G7) и Минюсту США, заявила первый замглавы украинского Минюста Наталья Бернацкая.

"Мы также обращаемся к послам "Большой семерки" с информацией о том, что происходит с изложением фабулы дела и незаконных действий Антикоррупционного бюро сегодня в здании министерства юстиции. Также мы обращаемся к министерству юстиции Соединенных Штатов Америки, которые говорят, что имеют договор о сотрудничестве с Антикоррупционным бюро, и заявляем, что на министерство юстиции Украины оказывается давление и действия, которые не отвечают никаким нормам ни национального, ни международного законодательства", - сказала Н.Бернацская на брифинге в пятницу в Киеве.

В ходе брифинга первый замминистра сообщила, что сотрудники НАБУ в 7 утра пятницы ворвались в помещение министерства на ул.Городецкого в Киеве, когда в здании никого, кроме уборщицы, не было.

"Они изъяли у нее (уборщицы - ИФ) ключи от кабинетов, зашли в один из кабинетов, где находятся материалы дел в ЕСПЧ и закрылись там внутри с уборщицей. Они находились там приблизительно полтора часа... После этого сотрудник НАБУ вышли через "черный ход" министерства... На столе они оставили только протокол обыска, который является незаконным и нарушает все нормы уголовного и уголовного процессуального кодекса", - рассказала Н.Бернацкая.

Она обратила внимание на то, что обыск был проведен без определения суда, без адвокатов, без видео- и аудиофиксации. "И мы не знаем, какие документы были по факту украдены из здания Минюста, сфальсифицированы, подброшены", - заявила первый замминистра.

Н.Бернацкая сообщила, что параллельно с этим начались обыски по месту жительства и в автомобиле сотрудницы Минюста - руководителя секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ.

На этот обыск, как отметила первый замминистра юстиции, решение суда было, однако он был проведен без адвокатов.

"Провели обыск в автомобиле, помещении, не знаю, что они хотели найти", - добавила Н.Бернацкая.

В ходе брифинга она также заявила, что Минюст Украины обращается к генеральному прокурору Юрию Луценко с заявлением о преступлении со стороны сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за незаконного обыска и изъятия документов без постановления суда.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МИНЮСТ, НАБУ, ОБРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Минюст Украины готов подключиться к разработке законопроекта о новом формате противодействия России - министр Петренко У здания Минюста Украины в Киеве требуют зарегистрировать партию Саакашвили

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]