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Дальнее зарубежье 08.12.2017 19:18

Перевод посольства США в Иерусалим произойдет не ранее чем через два года - Тиллерсон

Перенесение посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, вероятно, займет несколько лет и случится не в ближайшие два года, сообщает в пятницу газета "Фигаро" со ссылкой на заявление государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Париже с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан американский госсекретарь заявил, что для приобретения места для посольства, для разработки проекта и возведения здания, для согласования деталей с правительством Израиля потребуется время, поэтому перенесение посольства в Иерусалим состоится не в 2017-2018 годах.

"Это не то, что может произойти в этом году, и даже не в следующем, однако президент действительно хочет, чтобы мы решительно продвигались в этом вопросе", - заявил Р.Тиллерсон.

Р.Тиллерсон отметил, что признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля "не указывает на окончательный статус Иерусалима". По его словам, США дали ясно понять, что вопрос границ Иерусалима оставлен для "обсуждения и решения" израильтянами и палестинцами.

В среду Д.Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он также поручил государственному департаменту США начать подготовку к переведению американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Руководство ряда исламских стран выступило с жесткой критикой решения американского президента. Против шага Д.Трампа также высказались центральный аппарат ЕС и власти некоторых европейских стран.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]