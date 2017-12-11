Манат подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 декабря сохранил на уровне 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 11 декабря ЦБА установил 2,0024 манат/1EUR (8 декабря – 1,9995 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 декабря сохранил 0,0287 манат/1RUB.

А.Азизов