Пресс-релиз

11 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» состоится тематическая встреча, посвященная 530-летию Московского Кремля.

Начало – в 15:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку