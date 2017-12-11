Пресс-релиз

11 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) cостоится премьерный показ документального фильма «Звезды Сорина», который расскажет о жизни и деятельности педагога, руководителя астрономического кружка города Баку Сергея Ивановича Сорина. Фильм снят творческой группой РИКЦ (автор идеи и оператор -

Дмитрий Пономарев, звукорежиссер и оператор - Павел Гнусарёв, режиссер-монтажер - Рауф Алиев).

Начало – в 19:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку