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11.12.2017 09:46

ПРЕСС-РЕЛИЗ

11 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) cостоится премьерный показ документального фильма «Звезды Сорина», который расскажет о жизни и деятельности педагога, руководителя астрономического кружка города Баку Сергея Ивановича Сорина. Фильм снят творческой группой РИКЦ (автор идеи и оператор -

Дмитрий Пономарев, звукорежиссер и оператор - Павел Гнусарёв, режиссер-монтажер - Рауф Алиев).

Начало – в 19:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]