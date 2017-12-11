Доллар слабо дешевеет к евро, ЦБ Китая впервые в декабре повысил фиксинг юаня

Доллар в понедельник слабо снижается в паре с евро и стабилен по отношению к фунту стерлингов и японской иене, участники рынка на этой неделе ждут решений ведущих центробанков, включая Федеральную резервную систему (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ).
Инвесторы и аналитики рассчитывают на повышение процентных ставок ФРС в декабре и сохранение курса денежно-кредитной политики ЕЦБ.
Евро в ходе торгов 11 декабря поднялся до $1,1784 по сравнению с $1,1774 на завершение прошлой недели в Нью-Йорке.
Курс доллара стабилен в паре с японской нацвалютой - 113,53 иены/$1 против 113,49/$1 в пятницу, евро в паре с японской нацвалютой подорожал до 133,78 иены.
Долларовый индекс ICE опустился на 0,1%.
Между тем Народный банк Китая (ЦБ страны) впервые с 24 ноября повысил справочный курс юаня к доллару - до 6,6152 юаня/$1 по сравнению с 6,6218 юаня/$1 в прошлую пятницу, сообщает Dow Jones.
Кроме того, впервые за две недели НБК провел вливания ликвидности в финансовую систему, однако их размеры были невелики - около 20 млрд юаней ($3,02 млрд).
Резервный банк Новой Зеландии назначил новым управляющим Эдриана Орра, который приступит к исполнению своих обязанностей с 27 марта 2018 года. Об этом в понедельник сообщило министерство финансов страны. В настоящее время Э.Орр руководит пенсионным фондом Новой Зеландии, ранее он работал в Центробанке заместителем управляющего.
Выступая в понедельник, Э.Орр заявил, что мировая экономика и рынки акций "находятся в очень позитивной ситуации" и нельзя сказать, что какие-то из рынков особенно недооценены или переоценены.
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