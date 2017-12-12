Президент Молдавии Игорь Додон и его партия пользуются наибольшей поддержкой населения - соцопрос

Деятельность президента Молдавии (ДПМ) Игоря Додона получила от граждан наивысшую оценку среди политиков, свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были обнародованы во вторник правящей Демократической партией (ДПМ).
Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь сообщил, что опрос общественного мнения проводился с 27 ноября по 7 декабря Институтом маркетинга и опросов IMAS по заказу ДПМ. В нем участвовали 1101 респондента из 12 регионов страны.
Респондентов попросили выставить оценку деятельности политикам по десятибалльной системе. Президент Игорь Додон получил семь и более в 36% случаев, председатель Партии действия и солидарности Майя Санду и премьер-министр Молдавии Павел Филип - 33%, отстраненный от должности мэр Кишинева Дорин Киртоакэ - 31%, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин - 24%, лидер оппозиционной Партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 23%, лидер Демпартии Влад Плахотнюк и спикер парламента Андриан Канду - по 21%.
Согласно опросу, если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы Партия социалистов (ПСРМ), Партия действия и солидарности, Демократическая партия (ДПМ), Партия "Платформа DA" и Партия коммунистов (ПКРМ). За ПСРМ готово проголосовать 32,3% определившихся избирателей, за PAS - 21,4%, за ДПМ - 16,1%, за "Платформу DA" - 8,3% и ПКРМ - 6,5%.
Другие партии не преодолели бы избирательный порог в 6%. Так за "Нашу партию" (НП) готово проголосовать 3,7% определившихся, Либеральную партию (ЛП) - 2,6%, Партию Шора - 2,5%, Европейскую народную партию (ЕНП) - 2,4%, Партию национального единства (ПНЕ) - 2,1% и за Либерально-демократическую партию (ЛДПМ) - 1,9%.
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