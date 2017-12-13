Президент Молдавии 26 декабря приедет в Москву на неформальный саммит СНГ

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что примет участие в неформальном саммите государств СНГ, который состоится 26 декабря в Москве.

Как сообщил И.Додон в среду на своей странице в Facebook, он принял приглашение, которое в среду передал ему посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин.

Президент Молдавии сообщил, что обсудил с российским послом "вопросы двустороннего сотрудничества, а также состояние дел в регионе".