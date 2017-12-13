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СНГ 13.12.2017 17:17

Президент Молдавии 26 декабря приедет в Москву на неформальный саммит СНГ

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что примет участие в неформальном саммите государств СНГ, который состоится 26 декабря в Москве.

Как сообщил И.Додон в среду на своей странице в Facebook, он принял приглашение, которое в среду передал ему посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин.

Президент Молдавии сообщил, что обсудил с российским послом "вопросы двустороннего сотрудничества, а также состояние дел в регионе".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СНГ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]