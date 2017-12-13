Абоненты Nar говорят по телефону бесплатно по выходным

В рамках кампании «Бонусные выходные» оператор Nar предоставляет абонентам возможность говорить друг с другом бесплатно по субботам и воскресеньям. Для подключения к этой кампании абонентам не нужно вносить какую-либо дополнительную плату. Все что нужно сделать, чтобы присоединиться к кампании, это набрать код *777#88#YES на своем мобильном телефоне.

Абоненты Nar, потратившие как минимум 2AZN на звонки в любых направлениях в течение рабочих дней, смогут воспользоваться преимуществами «Бонусные выходные». Кампания продлится в течение двух недель и подойдет к концу 24 декабря.

Абоненты, принимающие участие в кампании смогут с легкостью узнать сумму, потраченную на звонки в течение недели, набрав код *777#87#YES на своем мобильном телефоне. В соответствии с политикой справедливого использования, в рамках кампании «Бонусные выходные» абонентам будет предоставлено 500 минут (более 8 часов) для бесплатных звонков по субботам и воскресеньям. Нужно отметить, что абоненты могут также воспользоваться преимуществами технологии HD voice, при условии, что используемый мобильный телефон поддерживает стандарт 3G. Технология HD voice, недавно представленная оператором Nar, позволяет обеспечить подавление посторонних шумов и более чистую передачу звука во время звонков.

Более подробную информацию о кампании «Бонусные выходные» можно получить не странице nar.az/heftesonu-furseti

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Созданная впоследствии торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). В рамках стратегии направленной на постоянное усовершенствование качества своей сети, мобильный оператор представил услугу «HD-Voice», позволяющую существенно улучшить качество и обеспечить более четкую передачу звука во время звонков. Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.