В Баку состоялось первое заседание нового состава членов правления Caspian European Club. На заседании первый заместитель председателя Caspian European Club иCaspianAmericanClubТельман Алиев представил новогоглавногоисполнительного директора Caspian European Club Мустафу Аббасбейли.

Председательствующий на заседании Мустафа Аббасбейлив свою очередьпоздравил с избранием новых членов правленияCaspian European Clubи пожелал им дальнейших успехов в клубе.

Выборы членов правления проходили 15 ноября в ходе специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной здравоохранению(Caspian Energy Medical Forum).ПравоголосоватьимелитолькочленыCaspian European Club.Каждый кандидат, набравший свыше 50 голосов, получал возможность войти в состав членов правления Caspian European Club.

Во время заседания,Мустафа Аббасбейлирассказал о приоритетах, новых проектах и задачах, которые необходимо реализовать доконца2018 года.Были представлены обновленные условия вступления вCaspianEuropeanClub,переименованы отраслевые клубы вкомитеты иназначеныновые руководители комитетов,также был утвержден устав Правления клуба.«Дважды в месяц под председательством глав рабочих комитетов будут проводиться заседания Клуба в формате круглых столов. В рамках этих встреч члены правления расскажут о проблемах и возможных путях их решения, с которыми сталкиваются компании данных отраслей», сообщил главный исполнительный директор Caspian European Club.

«15 декабря этого года состоится первый aзербайджано-грузинский бизнес-форум с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Грузии Дурсуном Гасановым. Также 20 декабря состоится9-ыйCEO Lunch Bakuс Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Азербайджанской Республике Робертом Секутой», - добавил Мустафа Аббасбейли.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

РАБОЧИЕ КОМИТЕТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ CASPIAN EUROPEAN CLUB

∙ INVESTMENT & CONSTRUCTION COMMITTEE -АйдынРахманов

∙ENERGY &INDUSTRY COMMITTEE -НариманМаммадов

∙TRANSPORT COMMITTEE -РашадАббасов

∙TOURISM COMMITTEE -ЭльшанРагимов

∙ICT COMMITTEE -ДжабирДжумшудов

∙AGROINDUSTRY COMMITTEE -ИльгарНури

∙BANKING & FINANCE COMMITTEE -АвниДемирчи

∙INSURANCE COMMITTEE -АнарБайрамов

∙MEDICAL COMMITTEE -ВюгарЭйвазов

∙EDUCATION COMMITTEE -СабинаАлиева

∙LEGAL COMMITTEE-СамирГаджиев

∙SME (SMALL & MEDIUM ENTREPRENEURS) COMMITTEE-ЭльгарБагиров