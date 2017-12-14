Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-ноябре от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ выросли на 26%

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-ноябре 2017 года составили $5 млрд 780 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
Как сообщалось, в январе-ноябре 2016 года в поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана, добытой с блока АЧГ, составили $4 млрд 577 млн. Таким образом, объем аналогичных поступлений в фонд за отчетный период 2017 года увеличился на 26,3%.
«В целом, с 2001 года по 1 декабря 2017 года от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в ГНФАР поступило $127 млрд 889 млн», - отметили в фонде.
В 2016 году доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти с АЧГ составили $5,1 млрд.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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