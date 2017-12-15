Махмуду Аббасу подарена энциклопедия об Исламском наследии Азербайджана

В рамках чрезвычайного Саммита стран Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), недавно прошедшего в Стамбуле, состоялась встреча между президентом Палестинского Государства Махмудом Аббасом и делегацией Молодежного Форума ОИС за Диалог и Сотрудничество под руководством председателя этой организации, посла Эльшада Искендерова.
Во время встречи глава Палестины Махмуд Аббас выразил удовлетворение деятельностью Молодежного Форума ОИС, созданного по инициативе президента Азербайджанской Республики, которая направлена на развитие и солидарность мусульманской молодежи, а также высоко оценил справедливую и смелую позицию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по вопросу Ал-Кудса, выраженную во время чрезвычайного саммита ОИС в Стамбуле. Затем Махмуд Аббас поблагодарил Молодежный Форум ОИС за решение об избрании города Аль-Кудс «Молодежной Столицей Исламского Мира» за 2018 год, а также за мероприятия, которые будут проведены в рамках одноименной программы.
Председатель Молодежного Форума ОИС Эльшад Искендеров подробно рассказал главе Палестины о планируемых мероприятиях, которые пройдут в следующем году в рамках программы «Аль-Кудс – Молодежная Столица Исламского Мира». В конце встречи Э.Искендеров подарил Махмуду Аббасу особый экземпляр энциклопедии под названием «Азербайджан – Жемчужина Исламской Культуры», подготовленной Молодежным Форумом ОИС, отражающая в себе богатое исламское наследие Азербайджана, государственную заботу, проявляемой к этому наследию, а также политику вандализма со стороны Армении, проводимой в оккупированных территориях Азербайджана по отношению к исламскому наследию.
Напомним, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступая на чрезвычайном саммите ОИС проинформировал участников о политике вандализма Армении в оккупированных территориях Азербайджана по отношению к исламскому наследию и отметил, что «мусульмане мира должны знать, что Армения, которая разрушает наши священные мечети, не могут быть другом мусульманских стран.»
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан объявил в международный розыск Гусейнова, который подтасовал документы для получения политубежища за рубежом
Азербайджан амбициозен в проведении Expo-2025 – помощник I вице-президента
Денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре увеличились на 8%
Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-ноябре сократились на 6%
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 18 декабря планирует привлечь 200 млн манатов
BP-Azerbaycan совместно с Минобразования в январе 2018 года начнут проект по улучшению преподавания информатики в ряде школ Баку и Сумгайыта
Президент Азербайджана утвердил увеличение с 2018 года размеров госпошлин за замену загранпаспорта и удостоверения личности при их утере
BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане вложили более $75 млн в реализацию социальных проектов – региональный директор
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Борис Джонсон выпил подаренный главой МИД Японии персиковый сок из Фукусимы
Глава ЦИК сообщает о 23 желающих баллотироваться на выборах президента РФ
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении