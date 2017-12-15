Махмуду Аббасу подарена энциклопедия об Исламском наследии Азербайджана

В рамках чрезвычайного Саммита стран Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), недавно прошедшего в Стамбуле, состоялась встреча между президентом Палестинского Государства Махмудом Аббасом и делегацией Молодежного Форума ОИС за Диалог и Сотрудничество под руководством председателя этой организации, посла Эльшада Искендерова.

Во время встречи глава Палестины Махмуд Аббас выразил удовлетворение деятельностью Молодежного Форума ОИС, созданного по инициативе президента Азербайджанской Республики, которая направлена на развитие и солидарность мусульманской молодежи, а также высоко оценил справедливую и смелую позицию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по вопросу Ал-Кудса, выраженную во время чрезвычайного саммита ОИС в Стамбуле. Затем Махмуд Аббас поблагодарил Молодежный Форум ОИС за решение об избрании города Аль-Кудс «Молодежной Столицей Исламского Мира» за 2018 год, а также за мероприятия, которые будут проведены в рамках одноименной программы.

Председатель Молодежного Форума ОИС Эльшад Искендеров подробно рассказал главе Палестины о планируемых мероприятиях, которые пройдут в следующем году в рамках программы «Аль-Кудс – Молодежная Столица Исламского Мира». В конце встречи Э.Искендеров подарил Махмуду Аббасу особый экземпляр энциклопедии под названием «Азербайджан – Жемчужина Исламской Культуры», подготовленной Молодежным Форумом ОИС, отражающая в себе богатое исламское наследие Азербайджана, государственную заботу, проявляемой к этому наследию, а также политику вандализма со стороны Армении, проводимой в оккупированных территориях Азербайджана по отношению к исламскому наследию.

Напомним, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступая на чрезвычайном саммите ОИС проинформировал участников о политике вандализма Армении в оккупированных территориях Азербайджана по отношению к исламскому наследию и отметил, что «мусульмане мира должны знать, что Армения, которая разрушает наши священные мечети, не могут быть другом мусульманских стран.»