ЕБРР увеличил в 2017г объем финансирования проектов в Азербайджане до 450 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году инвестировал 444 млн евро в проекты в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Как сообщалось ранее, в 2016 году ЕБРР направил 63 млн евро на кредитование 9 проектов в Азербайджане. Таким образом, ЕБРР в 2017 году по сравнению с показателем 2016 года увеличил финансирование проектов в Азербайджане в 7 раз.
"С начала текущего года ЕБРР выделил 444 млн евро для кредитования 5 проектов в Азербайджане", - отметили в банке.
В частности, в текущем году ЕБРР утвердил предоставление Азербайджану кредита в $500 млн на финансирование строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP). Бенефициаром по кредиту выступает ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК), средства предоставляются под гарантию азербайджанского государства.
В целом, в 1992-2017гг ЕБРР выделил 2,875 млрд евро на финансирование 163 проектов в Азербайджане.
На 31 октября 2017 года текущий портфель банка по проектам в Азербайджане составляет 1 млрд 225 млн евро, из которых 29% направлены на инфраструктурные проекты в Азербайджане, 62% - в сферу энергетики, 5% - промышленность и АПК, еще 4% составляют кредитные ресурсы, предоставленные финансовым институтам в республике.
Азербайджан с 1992 года является членом ЕБРР.
А.Азизов
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