Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0032 RUR   0.0289 GBR   2.2846 TRY   0.4379

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.04 Brent   63.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 17 Дек 11° 18 Дек 11°

Финансы 15.12.2017 11:31

ЕБРР увеличил в 2017г объем финансирования проектов в Азербайджане до 450 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году инвестировал 444 млн евро в проекты в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Как сообщалось ранее, в 2016 году ЕБРР направил 63 млн евро на кредитование 9 проектов в Азербайджане. Таким образом, ЕБРР в 2017 году по сравнению с показателем 2016 года увеличил финансирование проектов в Азербайджане в 7 раз.

"С начала текущего года ЕБРР выделил 444 млн евро для кредитования 5 проектов в Азербайджане", - отметили в банке.

В частности, в текущем году ЕБРР утвердил предоставление Азербайджану кредита в $500 млн на финансирование строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP). Бенефициаром по кредиту выступает ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК), средства предоставляются под гарантию азербайджанского государства.

В целом, в 1992-2017гг ЕБРР выделил 2,875 млрд евро на финансирование 163 проектов в Азербайджане.

На 31 октября 2017 года текущий портфель банка по проектам в Азербайджане составляет 1 млрд 225 млн евро, из которых 29% направлены на инфраструктурные проекты в Азербайджане, 62% - в сферу энергетики, 5% - промышленность и АПК, еще 4% составляют кредитные ресурсы, предоставленные финансовым институтам в республике.

Азербайджан с 1992 года является членом ЕБРР.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕБРР, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


Руководство Азербайджана и ЕБРР обсуждали важность продолжения реформ и диверсификации экономики Минэнерго Азербайджана и ЕБРР будут сотрудничать в вопросе развития сектора ЖКХ Азербайджан планирует привлечь ЕБРР к финансированию проектов в энергетике, транспорте, экологии и частном секторе Макроэкономическая политика Азербайджана должна быть нацелена на обеспечение стабильности - ЕБРР Новый руководитель представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте приступила к деятельности ЕБРР готов финансировать в Азербайджане проекты в сфере инфраструктуры, туризма, создания специальных экономических зон – глава банка

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]