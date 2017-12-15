В Баку прошел открытый урок, посвященный 130-летию Николая Вавилова

14 декабря с.г. в лицее «Эврика» города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Ученые - детям» состоялся открытый урок, посвященный 130-летию российского и советского ученого-биолога Николая Вавилова. Учащиеся лицея рассказали о его биографии и научной работе. Они также отметили, что 2017 год в России проходит как Год экологии.

Как известно, Николай Вавилов в 1926 году в поселке Мардакан основал филиал Всесоюзного института растениеводства. Именно он считается основателем Мардаканского дендрария Национальной академии наук Азербайджана, известного также как «Мухтаровский сад».

В мероприятии приняли участие директор лицея «Эврика» Офелия Мурадова, координатор образовательных программ РИКЦ Олеся Аленина и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.