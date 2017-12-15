SilkWay West Airlines начала выполнение прямых грузовых рейсов из Баку в Сан-Паулу

Азербайджанская грузовая авиакомпания "SilkWay West Airlines" начала выполнение прямых грузовых рейсов по маршруту Баку - Сан-Паулу (Бразилия), говорится в сообщении компании.

«SilkWay West Airlines выполнила первый чартерный прямой грузовой рейс из Баку в Сан-Паулу. 15-часовый полет в международный аэропорт Виракопусна на лайнере Boeing 747-8F стал самым длинным за всю историю авиакомпании», - отмечается в информации.

Этим рейсом SilkWay West доставила для компании производителя автомобилей в Бразилии 36 тонн груза, отправленного из Китая.

Как сообщалось, Silk Way West Airlines начала свою деятельность 19 июня 2012 года. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines состоит из самолетов Вoeing 747-8F и Вoeing 747-400F.

Авиакомпания выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку.

Н.Аббасова