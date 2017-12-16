Ежегодный рост экономики Азербайджана в среднесрочный период составит до 4% - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) темпы роста экономики Азербайджана в среднесрочный период прогнозирует на уровне 3,5%-4%.

Миссия МВФ во главе с Мохаммедом Аль-Горчи с 30 ноября по 14 декабря находилась в Баку и провела консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ.

"Экономика Азербайджана стабилизировалась в 2017 году благодаря активной макроэкономической политике и высоким ценам на нефть. Рост ненефтяного сектора связан, в основном, за счет восстановления сферы услуг и сельского хозяйства. Более высокие цены на нефть, расширение ненефтяного экспорта и сокращение импорта позволили восстановить профицит счета текущих операций", - отмечается в заявлении М.Аль-Горчи.

По прогнозам фонда, спад ВВП Азербайджана в 2017 году составит 0,3%, среднегодовая инфляция - 13%.

В целом, фонд положительно оценивает перспективы экономики Азербайджана на среднесрочный период. "Увеличение государственных инвестиций и социальных расходов обеспечит рост ненефтяного ВВП в 2018 году на уровне 4%. С другой стороны, спад в нефтяном секторе сохранится. В целом, экономический рост в 2018 году составит 2%, а в среднесрочной перспективе с началом добычи газа на новых месторождениях будет варьировать в пределах 3,5%-4%", - подчеркивается в заявлении.

МВФ прогнозирует на 2018 году замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане до 7% с тенденцией снижения в последующие годы.

При этом фонд отмечает сохранение определенных рисков для экономики Азербайджана. "В условиях снижения цен на нефть, власти Азербайджана ужесточили макроэкономическую политику, перешли к гибкому обменному курсу и начали оздоровление в банковском секторе. В условиях замедления темпов экономического спада и роста мировых цен на нефть существуют риски возвращения к неэластичному валютному курсу и к высоким размерам госинвестиций. Этому надо противостоять. Несмотря на то, что цены на нефть выросли по сравнению с 2016 годом, не стоит ждать, что они вернутся к уровню 2011-2014 годов", - отмечает глава миссии.

В заявлении указывается, что в 2018 году существенно увеличатся фискальные, особенно капитальные расходы. "Высокие цены на нефть должны помочь Азербайджану нейтрализовать негативное влияние на фискальный баланс. Однако, все еще сохраняется беспокойство в связи с качеством государственных инвестиций, а также возможностью экономики "переварить" такой большой рост капитальных расходов. Правительство планирует ответить на эти вызовы, внедрив в том числе с 2019 года новые фискальные правила", - отмечает фонд.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 0,3%, инфляцию - 13,2%. На 2018 год рост ВВП прогнозируется на уровне 1,5%, инфляция - 6,1%.

Спад ВВП Азербайджана в 2016 году составил 3,1%, инфляция - 12,4%.

А.Азизов