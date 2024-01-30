МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024г до 3,1%

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз экономического роста в Казахстане в 2024 году до 3,1% с ранее ожидавшихся 4,2%, сообщается в январском обзоре "Перспективы развития мировой экономики".
В 2025 году рост экономики Казахстана оценивается на уровне 5,7%, что заметно лучше прежнего прогноза в 4,6%.
Как сообщалось ранее, Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2024 году на уровне 4,3%, в 2025 году - на 4,5%, Евразийский банк развития - на 5% и 5,1% соответственно.
Бюджет Казахстана на этот год сформирован с расчетом на рост ВВП на 5,3%.
Экономика Казахстана по итогам 2023 года выросла на 5,1%.
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