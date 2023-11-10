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Бизнес и законодательство 10.11.2023 22:08

МВФ поддержал решение властей Казахстана с 2025г повысить НДС до 16%

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает решение властей Казахстана поднять в стране ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 12% до 16%, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики республики.

Сообщается, что глава Миннацэкономики Алибек Куантыров встретился с миссией МВФ, обсудив перспективы экономического развития Казахстана и реформы, заложенные в проектах нового Бюджетного и Налогового кодексов.

Куантыров отметил, что 6%-ный рост экономики и удвоение объема ВВП к 2029 году будут достигнуты, в первую очередь, за счёт стимулирования инвестиций в основной капитал. Одним из источников инвестиций станет новая тарифная политика.

"МВФ поддержал повышение НДС с 12% до 16%, отметив, что это улучшит конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей. Глава миссии МВФ Николя Бланше отметил, что Международный валютный фонд готов оказать техническую поддержку по проводимым реформам", - говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МВФ, НДС, СТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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