Иностранные компании смогут продавать египетский газ на внешний рынок только через пять лет - министр нефти Египта

Работающие в Египте нефтегазодобывающие компании смогут свободно экспортировать причитающуюся им долю в прибыльной газовой продукции через пять лет, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министра нефти страны Тарика аль-Муллы.
По словам министра, египетская сторона внесла в контракты на осуществление поисково-разведочных работ новый пункт, который позволяет партнерам экспортировать часть добытого газа при условии отсутствия потребности в нем местных структур.
Сообщалось, что Египет намерен достичь самообеспеченности газом до конца 2018 года.
"Через пять лет мы предоставим нашим партнерам свободу экспорта своей доли газа", - цитирует CNBC министра.
Телеканал напоминает, что в стране в области разведки и добычи нефтегазовых ресурсов работают такие мировые мейджоры как британская BP, британо-нидерландская Shell, итальянская Eni.
CNBC со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей работающих в Египте компаний отмечает, что одной из мотиваций для инвестирования в нефтегазовый сектор Египта является возможность возврата финансовых средств через получение доли в прибыльной продукции.
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