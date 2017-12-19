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ТЭК 19.12.2017 20:50

Иностранные компании смогут продавать египетский газ на внешний рынок только через пять лет - министр нефти Египта

Работающие в Египте нефтегазодобывающие компании смогут свободно экспортировать причитающуюся им долю в прибыльной газовой продукции через пять лет, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министра нефти страны Тарика аль-Муллы.

По словам министра, египетская сторона внесла в контракты на осуществление поисково-разведочных работ новый пункт, который позволяет партнерам экспортировать часть добытого газа при условии отсутствия потребности в нем местных структур.

Сообщалось, что Египет намерен достичь самообеспеченности газом до конца 2018 года.

"Через пять лет мы предоставим нашим партнерам свободу экспорта своей доли газа", - цитирует CNBC министра.

Телеканал напоминает, что в стране в области разведки и добычи нефтегазовых ресурсов работают такие мировые мейджоры как британская BP, британо-нидерландская Shell, итальянская Eni.

CNBC со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей работающих в Египте компаний отмечает, что одной из мотиваций для инвестирования в нефтегазовый сектор Египта является возможность возврата финансовых средств через получение доли в прибыльной продукции.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ГАЗ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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