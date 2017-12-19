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Финансы 19.12.2017 20:52

Азербайджан утвердил Меморандум о сотрудничестве с Литвой в налоговой сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил Меморандум о взаимопонимании между налоговыми органами Азербайджана и Литвы по информационному обмену и административной взаимопомощи в получении налоговых требований, сообщает сайт главы государства.

Меморандум между министерством налогов Азербайджана и Государственной налоговой инспекцией при министерстве финансов Литвы был подписан 27 октября 2017 года в Вильнюсе.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИТВА, МЕМОРАНДУМ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]