Азербайджан утвердил Меморандум о сотрудничестве с Литвой в налоговой сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил Меморандум о взаимопонимании между налоговыми органами Азербайджана и Литвы по информационному обмену и административной взаимопомощи в получении налоговых требований, сообщает сайт главы государства.

Меморандум между министерством налогов Азербайджана и Государственной налоговой инспекцией при министерстве финансов Литвы был подписан 27 октября 2017 года в Вильнюсе.

Н.Аббасова