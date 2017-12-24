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Дальнее зарубежье 24.12.2017 18:50

ЕС в 2018 году примет до 10 тыс. ливийских мигрантов - МВД Италии

В 2018 году Евросоюз планирует принять из Ливии до 10 тыс. человек, которые сосредоточены в лагерях для беженцев, сообщил министр внутренних дел Италии Мако Миннити.

"В 2018 году до 10 тыс. беженцев получат возможность приехать в Европу, избегая рисков, по гуманитарным коридорам", - сообщил министр в интервью газете La Repubblica.

Заявление министра прозвучало вскоре после того, как группа беженцев в 162 человека из Эритреи, Эфиопии, Сомали и Йемена прибыла в минувшую пятницу в Рим военным самолетом из Ливии.

В группу вошли одинокие женщины, дети без сопровождения взрослых, инвалиды. Она была первой, которая прибыла в Европу по линии Агентства ООН по делам беженцев.

По данным ООН, в настоящее время в Ливии находятся до 400 тыс. беженцев из различных стран Ближнего Востока и Африки, из них 36 тыс. - детей.

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]