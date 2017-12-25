Минобороны РФ завершило беспрецедентное по масштабам строительство военных объектов в Арктике - Шойгу

Минобороны России фактически завершило строительство своих объектов в Артике, заявил в понедельник глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Мы завершили фактически строительство в Арктике. За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство", - сказал С.Шойгу на заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.
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