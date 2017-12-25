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СНГ 25.12.2017 20:15

Минобороны РФ завершило беспрецедентное по масштабам строительство военных объектов в Арктике - Шойгу

Минобороны России фактически завершило строительство своих объектов в Артике, заявил в понедельник глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Мы завершили фактически строительство в Арктике. За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство", - сказал С.Шойгу на заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, МИНОБОРОНЫ, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]