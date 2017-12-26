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Финансы 26.12.2017 16:14

Президент Алиев утвердил бездефицитный бюджет ГФСЗ Азербайджана на 2018г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил бездефицитный бюджет Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2018 год, сообщает официальный сайт главы государства.

Доходы и расходы ГФСЗ на следующий год утверждены в размере 3 млрд 578 млн 760 тыс. манатов.

В структуре доходов фонда в 2018 году 1 млрд 300 млн манатов составят трансферты из госбюджета.

Кроме этого, отчисления в ГФСЗ по обязательному социальному страхованию прогнозируются на уровне 2 млрд 273,26 млн манатов. В том числе поступления по обязательному страхованию работников бюджетных организаций прогнозируются на уровне 838,7 млн манатов, в частном секторе – 1 млрд 408,26 млн манатов.

Остальные поступления прогнозируются по прочим доходам.

В структуре расходов в следующем году на выплаты населению планируется направить 3 млрд 495,1 млн манатов. В том числе, на выплату пенсий будет направлено 3 млрд 407 млн манатов, на выплату пособий – 88,1 млн манатов.

Расходы на банковское обслуживание в связи с выдачей пенсий и пособий прогнозируются 20,5 млн манатов, на содержание аппарата фонда – 41,5 млн манатов, остальное – прочие расходы.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2017 год утверждены на уровне 3 млрд 400 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГФСЗ, БЮДЖЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]