Нахчыван - лидер инвестиционного рейтинга

Caspian Energy International Media Group составил ежегодный инвестиционный рейтинг экономических регионов Азербайджана, который продемонстрировал результаты экономических реформ и социальной политики регионов, проводимых в стране под руководством Председателя Caspian European Club, Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом заявил первый заместитель председателяCaspian European ClubТельман Алиев.По его словам,лидером в инвестиционном рейтинге регионов Азербайджана, получившим наивысший общий балл сталаНахчыванская Автономная Республика.Данный рейтинг будет опубликован в итоговом номере журналаCaspian Energy.

«Сравнивая результаты экономического развития регионов страны за три квартала 2017 года по сравнению с прошлым годом, пожалуй, главной отличительной особенностью стало неравномерное социально-экономическое развитие регионов страны, о чем говорят основные цифры рейтинга», - сказал Тельман Алиев.

Он подчеркнул, что послы иностранных государств, аккредитованныев Азербайджанской Республике, во время интервью журналуCaspian Energyособо отмечали экономическое развитиеНахчыванскойАР высказывали свое восхищение тому, какое внимание руководство Нахчывана уделяетальтернативными возобновляемым источникам энергии, а также внедрениюинновационныхтехнологий и развитию туризма.

Послы были впечатлены разнообразием и хорошим качеством товаров, производимых в Нахчыване, а также усилиями, прилагаемыми властями Автономной Республики для развития местной экономики и диверсификации перечня производства региональных продуктов. Они выразили уверенность, что данный процесс продолжительного роста ассортимента промышленных продуктов происходит также и в остальных регионах Азербайджана.

Тельман Алиевдобавил, что «на протяжении нескольких лет мы готовили данный рейтинг для ПредседателяCaspian European Club, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, начиная с прошлого года мы публикуем инвестиционный рейтинг в итоговом выпуске журналаCaspian Energy».

Исходя из того, что невозможно представить статистику по районам, которые полностью оккупированы Арменией по ним сравнение не проводилось.Факт оккупации отображен отдельно, что позволит еще раз довести до широкой международной читательской аудитории журнала эту животрепещущую проблему.

Регионы ранжируются по 18 параметрам, разбитым на шесть групп - социально-демографические характеристики, социально-экономическое положение, деловой климат, инфраструктура, комфортность и сельское хозяйство.

«Данный выпуск журналаCaspian Energyбудет презентован главам государств и правительств 70 стран мира, а также главам государственных и транснациональных компаний, международным финансовым институтам иведущиманалитическим центрам, инвестиционным компаниям и рейтинговым агентствам», - отметил Тельман Алиев.

Он добавил, что наряду с инвестиционным рейтингом 2017 года, в журнале будут опубликованы статьи и интервью глав предприятий, активно работающих в данных регионах.

«Мы благодарим все компании, которые поддержали нашу инициативу и согласились разместить рекламу своих предприятий на страницах журнала, напротивэкономических регионовАзербайджана, в которых они осуществляют свою деятельность, а также статьи и интервью с информацией о своей деятельности. Мы открыты к сотрудничеству с новыми компаниями, которые также хотят быть представлены на страницах данного выпуска», - подчеркнул Тельман Алиев.

Он отметил, что каждая статья и интервью, опубликованные в данном выпуске могут служить дополнительными импульсами для привлечения долгосрочных инвестиций в развитие регионов Азербайджана и помогут с поиском потенциальных партнеров, а также потребителей товаров и услуг, производимых в Азербайджане.

«Также хочу напомнить, что в начале следующего года мы, отдельно опубликуем расширенный инвестиционный рейтинг по всем городам и районам Азербайджана на веб-портале http://caspianenergy.net/ru», - сказал он.

«Всем желающим приобрести данный выпуск необходимо обратиться в редакцию журнала Caspian Energy по адресу [email protected]», - добавил Тельман Алиев.

Caspian Energy распространяется в 70 странах мира. На протяжении 18 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.