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Макроэкономика 28.12.2017 05:45

Давление к укреплению курса маната сохраняется – глава Минфина

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отмечает сохранения давления к укреплению курса национальной валюты – маната.

«В текущем году мы наблюдаем стабилизацию курса маната, особенно если сравнивать с началом года. С начала года манат к доллару укрепился на 3,4%, по сравнению с февралем – более чем на 10%. Могу сказать, что в настоящее время есть определенное давление на курс маната в сторону укрепления», - сказал С.Шарифов в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, в целом в 2017 году экономическая ситуация в стране стабилизировалась. «В текущем году мы больше занимались устранением последствий (кризиса - ИФ) 2015-2016гг, вызванного внешними шоками (падению цен на нефть - ИФ), больше внимания уделяли обеспечению макроэкономической стабильности», - отметил он.

С.Шарифов подчеркнул, что макроэкономические показатели за 11 месяцев текущего года свидетельствуют о стабилизации экономической ситуации. «Темпы спада ВВП замедлились до 0,2% (против свыше 3% в 2016 году - ИФ) и вероятнее всего сохранятся до конца года на этом же уровне. Это позволяет в 2018 году восстановить экономический рост», - добавил он.

Министр отметил, что международные финансовые институты, в том числе Международный валютный фонд, положительно оценивают действия властей Азербайджана по обеспечению макроэкономической стабильности, сокращению объемов импорта, стимулирования развития внутреннего производства.

С.Шарифов добавил, что благоприятная ситуация с ценой на нефть, а также предпринятые правительством шаги, позволили увеличить положительное сальдо внешней торговли до $5 млрд, стабилизировать платежный баланс, увеличить объемы валютных резервов. «В 2018 году работа в этом направлении будет продолжена», - подчеркнул министр, отметив, что по прогнозам Минэкономики рост ВВП в следующем году составит 1,5%.

Как сообщалось ранее, в 2015 году в Азербайджане имели место две девальвации маната, в 2016 году манат к доллару подешевел более чем на 13%. В целом, в 2015-2016гг манат к доллару подешевел более чем в 2 раза.

А.Азизов

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Тэги: МАНАТ, КУРС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]