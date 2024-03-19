Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 марта сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 19 марта ЦБА установил на уровне 1.8477 маната/1EUR (18 марта - 1.8507 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 марта установил на уровне 0.0185 манат/1RUB (18 марта - 0.0182 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 19 марта ЦБА сохранил на уровне 0.0526 манат/1TRY (18 марта - 0.0526 маната/1TRY).
Х.Насирзаде
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