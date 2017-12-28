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28.12.2017 17:40

Новогодняя скидка от Nar: Получи еще больше интернета с безлимитными пакетами Turbo

В праздничные дни абоненты Nar смогут получить еще больше интернета по сниженной цене. Так, пользователи интернет-пакетов Turbo смогут воспользоваться нижеследующими скидками:

Turbo S – 1 AZN, 200 MB (*777#02#YES)

Turbo M – 2 AZN, 600 MB (*777#03#YES)

Turbo L – 3 AZN, 1,5 GB (*777#04#YES)

Turbo L+ – 6 AZN, 5 GB (*777#045#YES)

Turbo XL – 9 AZN, 7 GB (*777#05#YES)

Turbo 2XL – 15 AZN, 20 GB (*777#06#YES)

Turbo 3XL – 20 AZN, 40 GB (*777#07#YES)

Нужно отметить, что в кампании смогут принять участие те абоненты, которые приобрели один из вышеперечисленных пакетов в течение 30 дней до 23:59, 21 декабря 2017 года. Присоединиться к кампании можно будет только в период с 11:00, 29 декабря по 23:59, 31 декабря 2017 года. Все абоненты, получившие право на участие в кампании, будут оповещены путем специального SMS-сообщения.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]