Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2018г превысит 60 млрд манатов

Средний размер инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2018 год составит 60,67 млрд манатов, отмечается в документах утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Средний размер инвестиционного портфеля ГНФАР на 2017 год был утвержден на уровне 51,24 млрд манатов.
В соответствии с Программой использования средств Госнефтефонда на 2018 год основной целью инвестиционной политики фонда в следующем году является получение максимальной доходности в условиях низкого риска капитальных потерь.
Базовой валютой инвестиционного портфеля ГНФАР определен доллар США.
Согласно программе, инвестиционный портфель на 50% будет сформирован из активов фонда в долларах США, 35% - в евро, 5% - фунтах стерлингах, 10% - прочих валютах.
По условиям, максимум 60% инвестиционного портфеля фонда должно быть в течение 2018 года размещено в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, максимум 25% - в портфельные акции, до 10% - в недвижимость, до 5% - в золото.
Для обеспечения ликвидности Госнефтефонда, своевременного исполнения предусмотренных расходов, фонд должен постоянно держать в высоколиквидных краткосрочных денежных инструментах сумму эквивалентную не менее $100 млн.
Согласно программе, объем средств фонда, находящихся в управлении со стороны иностранных компаний, не может превышать 60% инвестиционного портфеля ГНФАР. При этом, на одну управляющую компанию может приходиться не более 5% инвестиционного портфеля.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Азизов
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