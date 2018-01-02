В Азербайджане вступили в силу новые требования по деятельности пунктов обмена валюты

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) утвердила "Правила проведения операций по обмену валюты, со стороны лиц, имеющих лицензию на деятельность по обмену валютой".
Согласно правилам, вступившим в силу с 30 декабря 2017 года, MBNP в течение пяти дней должна рассмотреть обращение лица на получение лицензии на деятельность пункта по обмену валюты.
По условиям, обменный пункт перевозку наличных средств на сумму от 20 тыс. манатов до 200 тыс. манатов (или эквивалентная им сумма в иностранной валюте) должен осуществлять с представителем вооруженной службы охраны. Перевозка свыше 200 тыс. манатов должна осуществляться посредством службы инкассации.
Согласно правилам, при обмене инвалюты на сумму $500 и более (при продаже) и $10 тыс. и более (при покупке) физические лица должны предоставлять в обязательном порядке удостоверение личности.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в мае 2017 года утвердил поправки в закон "О валютном регулировании", разрешающие физическим и юридическим лицам открывать пункты обмена валюты.
С января 2016 года пункты обмена валюты в Азербайджане могут действовать только при банках и отделениях почты.
Согласно поправкам, пункты обмена валюты смогут открывать не только резиденты Азербайджана, но и зарубежные компании в своих филиалах в стране.
В соответствии с поправками, обмен валюты возможен только в наличной форме, поэтому предусматривается запрет на оказание услуг по обмену валюты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Это вызвано ограничениями по наличным операциям.
Согласно поправкам, лица, заинтересованные в осуществлении данного вида деятельности для получения лицензии должны в определенных банках разместить залоговый депозит. Для деятельности в Баку размер залога составляет 50 тыс. манатов и $50 тыс., в Абшеронском районе, Сумгайыте и Гяндже – 25 тыс. манатов и $25 тыс. Для деятельности в остальных регионах страны размер залога равен 10 тыс. манатов и $10 тыс.
Палата по надзору за финансовыми рынками должна определить правила ведения обмена валют, также определит территории, где будут действовать пункты обмена валют.
Кроме этого, президент утвердил поправку в закон "О госпошлине", согласно которой стоимость пошлины для получения лицензии на открытие пунктов обмена валюты составит 500 манатов.
А.Азизов
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