Додон: КС Молдавии вынужден принимать решения на пределе законности и за пределами здравого смысла

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Конституционный суд страны (КСМ) "вновь грубо нарушил законодательство страны".

"Конституционный суд стал заложником собственных необдуманных решений, а также созданных им же прецедентов. Ни для кого не секрет, что члены КС согласились "играть" так, как им будет диктовать правящий режим демократов (Демократической партии - ИФ)", - написал он во вторник на своей странице в Facebook, комментируя решение о временном отстранении президента от исполнения обязанностей.

"В настоящее время КС вынужден продолжать принимать противоречивые решения - на пределе законности и за пределами здравого смысла", - отметил глава государства.

Он назвал "ожидаемым" повторение политического трюка от 17 октября этого года, когда президент страны был отстранен от власти для назначения министром обороны Евгения Стурзы.

"Вновь грубо нарушена законная процедура. По идее, в КС должно было обратиться правительство через соответствующее правительственное постановление либо парламент - через соответствующее решение парламента. На самом деле было всего лишь обращение нескольких депутатов. Таким образом, власть выбрала простейший и опасный путь, который можно назвать унизительным даже для самих выдвинутых министров. Эти министры входят в правительство через черный ход, не обладая необходимой легитимностью и доверием", - подчеркнул президент И.Додон.

По его словам, своим сегодняшним решением КСМ "окончательно перешел в серую зону демократии и правового государства".

"Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического", - заявил И.Додон, подчеркнув, что принял решение не отступать.

"Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров. Положительная сторона всей создавшейся ситуации состоит в том, что власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан. А это серьезно снизит ее позиции в текущем году, когда в стране ожидаются очередные выборы", - сказал И.Додон.

Как сообщалось, по запросу группы депутатов КС Молдавии во вторник временно отстранил президента от исполнения обязанностей, чтобы деблокировать процесс обновления состава правительства. КСМ разрешил спикеру парламента или премьер-министру назначить новых членов правительства.

КСМ подтвердил, что "президент вправе лишь один раз отказаться от утверждения кандидатуры члена правительства". Если же премьер-министр повторно выдвигает ту же кандидатуру, глава государства обязан ее утвердить. КСМ пришел к выводу, что "президент сознательно отказался от кандидатур на должности министров", и объявил о его "временной неспособности исполнять свои служебные обязанности". Таким образом, указы о назначении на должность новых министров будут подписаны премьер-министром Павлом Филипом или спикером парламента Андрианом Канду. Им предстоит самим решить, кто возьмет на себя временное исполнение обязанностей президента для назначения членов правительства.

Как ожидается, процедура подписания указов и приведения к присяге новых членов правительства состоится в пятницу, 5 января. Председателю парламента или премьер-министру предстоит подписать семь указов о назначении пяти министров и двух премьер-министров.

На пост вице-премьера по европейской интеграции будет назначен бывший вице-председатель парламента Юрий Лянкэ. Он занимал пост премьер-министра в 2013-2014 году, а в нынешнем году был избран на пост вице-председателя парламента.

Вице-премьером по реинтеграции станет Кристина Лсник, которая работает в МВД Молдавии (вице-премьер по реинтеграции отвечает за приднестровское урегулирование и является главным переговорщиком Кишинева на переговорах с Тирасполем).

Министром иностранных дел и европейской интеграции станет Тудор Ульяновский. В настоящее время является послом в Швейцарии.

Министром экономики и инфраструктуры станет бизнесмен Кирилл Габурич, который занимал пост премьер-министра на протяжении четырех месяцев в 2015 году.

Министром здравоохранения, труда, социальной защиты и семьи станет Светлана Чеботарь, которая занимает пост директора Центра переливания крови.

Министром сельского хозяйства и продовольствия станет Ливиу Волконович, который является ректором аграрного университета.

Министром юстиции станет бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе, который занимал уже этот пост в 2009-1012 году.

Согласно законодательству, президент может отклонить предложенные кандидатуры, но только один раз. Если премьер-министр повторно выдвигает того же кандидата, президент обязан подписать указ о назначении. Согласно решению Конституционного суда, если президент и после повторного выдвижения не подпишет указ, то соответствующие полномочия президента переходят к председателю парламента, который может подписать указы вместо президента. В соответствии с этой процедурой в октябре 2016 года уже был назначен новый министр обороны Молдовы Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена президентом.