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Дальнее зарубежье 03.01.2018 16:30

Продажи автомобилей в мире впервые превысили 90 млн в 2017 году

Мировые продажи легковых автомобилей, как ожидается, в прошлом году впервые превзошли отметку в 90 млн, свидетельствуют расчеты WardsAuto.com.

Это указывает на то, что спрос на традиционные автомобили остается сильным, несмотря на привлекающие все большее внимание самоуправляемые машины и каршеринг.

Увеличение реализации автомобилей в 2017 году было обусловлено, в частности, продолжающимся ростом рынков стран Западной Европы и восстановлением продаж в крупнейших государствах emerging markets, включая Россию и Бразилию. Кроме того, азиатские покупатели являются основным двигателем роста, в том числе в Китае было продано свыше 25% всех машин в мире по сравнению с менее 15% десятилетие назад, отмечает The Wall Street Journal.

Северная Америка является наиболее прибыльным авторынком в мире, однако продажи в регионе снизились после нескольких лет сильных показателей. По оценкам аналитиков, в 2017 году реализация машин в США была ниже рекордного уровня предыдущего года.

Официальные данные об объемах продаж автомобилей на американском рынке будут опубликованы в ночь со среды на четверг.

Глобальные продажи в прошлом году повысились на 2,7%, по расчетам Wards. Среднегодовой рост с 2009 года составляет 4,1%, что выше темпов увеличения численности мирового населения, которые, по данным Всемирного банка, находятся в районе 1,2%.

Количество используемых в мире автомобилей впервые превзошло отметку в 1 млрд в 2009 году.

Увеличение загруженности дорог приводит к повышению смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире на дорогах ежегодно гибнет свыше 1,25 млн человек.

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Тэги: МИР, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]