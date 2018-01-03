Продажи автомобилей в мире впервые превысили 90 млн в 2017 году

Мировые продажи легковых автомобилей, как ожидается, в прошлом году впервые превзошли отметку в 90 млн, свидетельствуют расчеты WardsAuto.com.
Это указывает на то, что спрос на традиционные автомобили остается сильным, несмотря на привлекающие все большее внимание самоуправляемые машины и каршеринг.
Увеличение реализации автомобилей в 2017 году было обусловлено, в частности, продолжающимся ростом рынков стран Западной Европы и восстановлением продаж в крупнейших государствах emerging markets, включая Россию и Бразилию. Кроме того, азиатские покупатели являются основным двигателем роста, в том числе в Китае было продано свыше 25% всех машин в мире по сравнению с менее 15% десятилетие назад, отмечает The Wall Street Journal.
Северная Америка является наиболее прибыльным авторынком в мире, однако продажи в регионе снизились после нескольких лет сильных показателей. По оценкам аналитиков, в 2017 году реализация машин в США была ниже рекордного уровня предыдущего года.
Официальные данные об объемах продаж автомобилей на американском рынке будут опубликованы в ночь со среды на четверг.
Глобальные продажи в прошлом году повысились на 2,7%, по расчетам Wards. Среднегодовой рост с 2009 года составляет 4,1%, что выше темпов увеличения численности мирового населения, которые, по данным Всемирного банка, находятся в районе 1,2%.
Количество используемых в мире автомобилей впервые превзошло отметку в 1 млрд в 2009 году.
Увеличение загруженности дорог приводит к повышению смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире на дорогах ежегодно гибнет свыше 1,25 млн человек.
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