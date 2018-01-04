Шесть модернизированных стратегических ракетоносцев в 2018 г войдут в состав дальней авиации ВКС - Минобороны РФ

Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в текущем году получит шесть модернизированных стратегических ракетоносцев, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.
"В 2018 году в состав дальней авиации планируется поступление еще шести модернизированных стратегических ракетоносцев", - сообщили в департаменте.
По его данным, в 2017 году дальняя авиация пополнилась тремя модернизированными самолетами.
Общий налет в дальней авиации в 2017 составил более 20 тысяч часов, добавили в департаменте. Средний налет на экипаж - более 120 часов.
В течение 2017 года экипажи дальней авиации РФ привлекались к выполнению боевых задач в Сирии, а также приняли участие в учениях "Запад-2017", "Боевое содружество - 2017", в совместном маневре стран ОДКБ.
Кроме того, самолеты дальней авиации выполняли воздушное патрулирование в акваториях Черного, Балтийского, Каспийского, Баренцева морей, Северного ледовитого, Атлантического и Тихого океанов.
"За пять лет стратегическими ракетоносцами выполнено 178 полетов на воздушное патрулирование", - сообщили в департаменте.
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