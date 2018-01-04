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СНГ 04.01.2018 10:14

Шесть модернизированных стратегических ракетоносцев в 2018 г войдут в состав дальней авиации ВКС - Минобороны РФ

Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в текущем году получит шесть модернизированных стратегических ракетоносцев, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"В 2018 году в состав дальней авиации планируется поступление еще шести модернизированных стратегических ракетоносцев", - сообщили в департаменте.

По его данным, в 2017 году дальняя авиация пополнилась тремя модернизированными самолетами.

Общий налет в дальней авиации в 2017 составил более 20 тысяч часов, добавили в департаменте. Средний налет на экипаж - более 120 часов.

В течение 2017 года экипажи дальней авиации РФ привлекались к выполнению боевых задач в Сирии, а также приняли участие в учениях "Запад-2017", "Боевое содружество - 2017", в совместном маневре стран ОДКБ.

Кроме того, самолеты дальней авиации выполняли воздушное патрулирование в акваториях Черного, Балтийского, Каспийского, Баренцева морей, Северного ледовитого, Атлантического и Тихого океанов.

"За пять лет стратегическими ракетоносцами выполнено 178 полетов на воздушное патрулирование", - сообщили в департаменте.

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Тэги: РОССИЯ, ВКС, РАКЕТОНОСЦЫ, ПОСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]