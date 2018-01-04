В Иране разгромлена террористическая сеть, планировавшая поддержать беспорядки, заявляют в спецслужбе

Иранские спецслужбы сообщили о ликвидации террористической ячейки, преследовавшей цель создания беспорядков в стране, сообщило в четверг вечером иранское информационное агентство ИРНА, ссылаясь на Министерство разведки республики.

"Террористическая ячейка, которая проникла в Иран, чтобы устроить взрывы и убивать невинных людей, поддержать недавние волнения и спровоцировать больше беспорядков в стране, была разгромлена, а ее члены арестованы после столкновения с силами безопасности", - говорится в заявлении министерства.

Согласно заявлению, террористы в столкновении с иранскими силами безопасности в северо-западном городе Пираншахр в провинции Западный Азербайджан убили трех стражей правопорядка. Один террорист также был убит, а некоторые другие члены группировки получили ранения, уточнили в министерстве.

Сообщается также, что в ходе операции было конфисковано оружие, в том числе автоматы Калашникова, гранаты, военная форма и инструкции по организации беспорядков.

В заявлении говорится, что три другие террористические ячейки ранее были выявлены и разгромлены в западном Иране.