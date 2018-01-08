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Финансы 08.01.2018 12:17

Сделки по облигациям на вторичном рынке по пятилетним облигациям SOCAR до сих пор составили около $123 млн

Объем сделок по корпоративным облигациям компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на вторичном рынке к настоящему времени составил $122,6 млн, говорится в сообщении компании SOCAR Capital.

«По данным брокерской компании PSG Kapital, являющей маркетмейкером облигаций SOCAR, в 2017 году на вторичном рынке было приобретено 89230 облигаций Госнефтекомпании Азербайджана, объем сделок по которым составил $89 млн 535,626 тыс. В целом к настоящему времени объем операций по облигациям SOCAR на вторичномрынке составил $122,6 млн», - отмечается в информации.

По данным SOCAR Capital, суммарный объем сделок, совершенных на вторичном рынке ценных бумаг в 2017 году, за исключением ипотечных облигаций, составил $134 млн. При этом на долю облигаций SOCAR пришлось 66,8%.

Из общего числа сделок по купле-продаже ценных бумаг на вторичном рынке Азербайджана в 2017 году на долю облигаций SOCAR пришлось 86,5%.

«В 2017 году стоимость облигаций SOCAR варьировалась в пределах $1000-1023 за ценную бумагу, к концу года ее продажная цена поднялась до $1030», -отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным PSG Kapital, физические и юридические лица, являющиеся держателями облигаций SOCAR, посредством РЕПО-операций с облигациями Госнефтекомпании Азербайджана, в 2017 году привлекли кредитов на $11 млн 692,646 тыс. В общем объеме РЕПО-операций на рынке ценных бумаг Азербайджана на долю облигаций SOCAR пришлось 57%. По облигациям Госнефтекомпании Азербайджана было заключено 13 РЕПО-сделок.

«В 2017 году выплаты по процентам держателям облигаций SOCAR составили $5 млн., аналогичная сумма будет выплачена владельцам этих ценных бумаг и в 2018 году. При этом первый платеж будет осуществлен в январе», - подчеркивается в информации.

Как сообщалось ранее, SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения. Средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на погашение части внешних обязательств.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ОБЛИГАЦИИ, СДЕЛКИ


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