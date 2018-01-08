Глава МИД Ирана зовет к сплочению перед лицом угрозы терроризма

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил на Тегеранской конференции по безопасности о необходимости предотвращения распространения экстремизма.

По словам Дж.Зарифа, которого цитирует в понедельник агентство IRNA, конференция проходит в период, когда Западная Азия переживает одно из самых трудных времён. "Жёсткий экстремизм, который втянул наш регион в один из самых бурных периодов его истории, находится в упадке. Искоренение идеологических корней экстремизма и сокращение его финансовых ресурсов должно оставаться приоритетом", - сказал глава МИД Ирана.

Дж.Зариф также заявил, что сохранение национальной сплочённости и территориальной целостности стран региона являются неоспоримой необходимостью.

"Народы и правительства Ирака и Сирии в течение последних шести лет сопротивлялись террористическим группировками, в частности, ДАИШ (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), и добились важных побед", - заявил министр.