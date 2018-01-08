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Регион 08.01.2018 14:44

Глава МИД Ирана зовет к сплочению перед лицом угрозы терроризма

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил на Тегеранской конференции по безопасности о необходимости предотвращения распространения экстремизма.

По словам Дж.Зарифа, которого цитирует в понедельник агентство IRNA, конференция проходит в период, когда Западная Азия переживает одно из самых трудных времён. "Жёсткий экстремизм, который втянул наш регион в один из самых бурных периодов его истории, находится в упадке. Искоренение идеологических корней экстремизма и сокращение его финансовых ресурсов должно оставаться приоритетом", - сказал глава МИД Ирана.

Дж.Зариф также заявил, что сохранение национальной сплочённости и территориальной целостности стран региона являются неоспоримой необходимостью.

"Народы и правительства Ирака и Сирии в течение последних шести лет сопротивлялись террористическим группировками, в частности, ДАИШ (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), и добились важных побед", - заявил министр.

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Тэги: ИРАН, МИНИСТР, БЕЗОПАСНОСТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]