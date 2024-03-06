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Регион 06.03.2024 13:48

Министр обороны Армении отправился в Иран

Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в Иран с официальным визитом, сообщает Минобороны республики.

"6 марта делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, отправилась с официальным визитом в Исламскую Республику Иран", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Другие подробности не приводятся.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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