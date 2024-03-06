Министр обороны Армении отправился в Иран

Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в Иран с официальным визитом, сообщает Минобороны республики. "6 марта делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, отправилась с официальным визитом в Исламскую Республику Иран", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении. Другие подробности не приводятся.

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