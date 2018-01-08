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СНГ 08.01.2018 15:33

В Киргизии из-за увольнений остановлена работа на крупном золоторудном месторождении

В Джалал-Абадской области (юг Киргизии) из-за увольнения сотрудников приостановлена работа золоторудного месторождения Иштамберды, разрабатываемого китайской компанией "Фулл Голд Майнинг", сообщил представитель горно-металлургического профсоюза Киргизии по Джалал-Абадской области Абдижалил Ташматов.

По словам А. Ташматова, китайская горно-добывающая компания "Фулл Голд Майнинг", опасаясь банкротства, уволила 370 сотрудников, еще 200 человек отправили в вынужденный отпуск, а остальным снизили зарплату.

Он отметил, что китайская компания предложила разорвать трудовые договоры с постоянными работниками месторождения, заменив соглашения срочными трудовыми договорами, действующими с начала 2018 года.

"В новых договорах была норма о снижении заработной платы на 30%, некоторые условия были ужесточены. В итоге работа остановилась, и если договоры не были подписаны работниками, они автоматически считаются уволенными", - пояснил А.Ташматов.

Представитель профсоюза не исключил, что если ситуация с заключением соглашений и увольнением на Иштамберды не будет разрешена, несогласные с действиями китайской компании сотрудники выйдут на забастовку.

Ситуация на месторождении Иштамберды, которое считается одним из крупнейших на юге Киргизии, в понедельник рассматривалась в Госкомитете промышленности, где вице-президент компании "Фулл Голд Майнинг" Чи Шуань Тань объяснил действия с перезаключением договоров с сотрудниками и увольнением отдельных категорий работников финансовыми вопросами связанными с высокими расходами на производство и рисками банкротства. Представитель компании заявил, что вместе с гражданами Киргизии с месторождения уволены и 30% китайских сотрудников.

В свою очередь в руководстве Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования уверены, что имеющая лицензию сроком на 20 лет на разработку Иштамберы компании "Фулл Голд Майнинг" должна заключить с сотрудниками месторождения бессрочные соглашения.

Золоторудное месторождение Иштамберды находится в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Запасы золота составляют порядка 40 тонн. Разработка месторождения китайской горно-металлургической компанией "Фул Голд Майнинг" началась в 2011 году.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, МЕТАЛЛУРГИ, ЗАБАСТОВКА


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