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Дальнее зарубежье 08.01.2018 17:30

Пражские астрономические часы демонтируют для реставрации

Средневековые башенные часы, установленные на южной стене башни Староместской ратуши в Праге, остановят и увезут на реставрацию, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

В последний раз перед реставрацией куранты пробили в 9:00 по местному времени.

По данным городских властей, часы будут демонтированы и полностью разобраны. Их детали заберут на реставрацию, поскольку ратуша серьезно пострадала во время второй мировой войны, а проведенные работы в послевоенный период не были исполнены должным образом.

Ожидается, что часы вернут на башню в конце лета.

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E-mail: [email protected]
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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРАГА, ЧАСЫ, РЕСТАВРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]