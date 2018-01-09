"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляет прием документов среди девушек на должность бортпроводника. Прием документов будет проводиться с 10.00 до 12.00 с 10 января по 10 февраля 2018 года.
Кандидаты будут выбраны путем конкурса.
В конкурсе могут принять участие только девушки приятной внешности возрастом от 18 до 30 лет, ростом не менее 165 и не более 180 сантиметров, свободно владеющие азербайджанским, русским, английским или же другим иностранным языком.
Для участия в конкурсе требуются оригинал и копия нижеуказанных документов:
- удостоверение личности;
- одна фотография (3х4);
- паспорт;
- диплом, медицинский сертификат и сертификат об иностранных языках (если есть).
Все документы должны быть представлены в Главное Управление Кадров по работе с персоналом ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Контактные номера: 497-26-00 (вн. 24-04; 32-81; 20-74).
Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»
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