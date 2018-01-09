Расходы на содержание Счетпалаты Азербайджана за 2017 год превысили 3,3 млн манатов

Расходы на содержание Счетной палаты Азербайджана в 2017 году составили 3 млн 369,432 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в палате.
На 2017 год смета расходов на содержание Счетпалаты была утверждена на уровне 3 млн 822,966 тыс. манатов. Таким образом, за отчетный год уровень освоения средств составил 88,14%.
Основной объем средств в 2017 году был направлен на выплату заработной платы штатным сотрудникам Счетпалаты. Их объем составил 1 млн 750,146 тыс. манатов или 51,9% всех расходов палаты за год.
Кроме этого, отчисления в Государственный фонд социальной защиты за отчетный период составили 508,677 тыс. манатов, расходы на прочие денежные платежи, связанные с выплатой зарплаты – 526,46 тыс. манатов, на командировочные расходы внутри страны – 59,438 тыс. манатов, на командировочные за рубеж – 74,48 тыс. манатов.
Остальные расходы направлены на другие цели.
Б.Рустамбеков
Азербайджан увеличил с 94 до 120 человек контингент миротворцев в Афганистане - Минобороны
Граждане Азербайджана без визы могут посещать 63 страны - Henley & Partners
Чешский посол в Азербайджане возглавит дипмиссию Чехии в РФ - СМИ
Поиски 3 экстремалов, пропавших в горах на севере Азербайджана, будут продолжены до их нахождения – замглавы МЧС
Неймар признан самым дорогим футболистом мира, Роналду лишь 49-й
Эстония вышлет в Азербайджан приговоренного к 14 годам тюрьмы за наркопреступления
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
В Грузии задержан подозреваемый в пособничестве нейтрализованной в Тбилиси группе террористов
Назарбаев отмечает важность достигнутых с Трампом договоренностей по приоритетным направлениям стратегического партнерства
Сеул и Пхеньян согласились на необходимость переговоров в военной сфере для снижения напряженности у границ
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Общение посредством искусства: «Bakcell Stars» предоставляет равные права и возможности детям, нуждающимся в особой заботе
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»