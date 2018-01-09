Расходы на содержание Счетпалаты Азербайджана за 2017 год превысили 3,3 млн манатов

Расходы на содержание Счетной палаты Азербайджана в 2017 году составили 3 млн 369,432 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в палате.

На 2017 год смета расходов на содержание Счетпалаты была утверждена на уровне 3 млн 822,966 тыс. манатов. Таким образом, за отчетный год уровень освоения средств составил 88,14%.

Основной объем средств в 2017 году был направлен на выплату заработной платы штатным сотрудникам Счетпалаты. Их объем составил 1 млн 750,146 тыс. манатов или 51,9% всех расходов палаты за год.

Кроме этого, отчисления в Государственный фонд социальной защиты за отчетный период составили 508,677 тыс. манатов, расходы на прочие денежные платежи, связанные с выплатой зарплаты – 526,46 тыс. манатов, на командировочные расходы внутри страны – 59,438 тыс. манатов, на командировочные за рубеж – 74,48 тыс. манатов.

Остальные расходы направлены на другие цели.

Б.Рустамбеков