Азербайджан в 2017 году импортировал более 100 тыс. тонн сахара из России – Союзроссахар

Россия в 2017 году экспортировала более 500 тыс. тонн свекловичного сахара, что в пять раз больше, чем в 2016 году, сообщает Союзроссахар со ссылкой на ФТС и оперативные данные железнодорожной статистики.

Стоимость поставок оценивается в $200 млн.

Наибольшие объемы были отправлены в страны, которые являются традиционными покупателями российского сахара. Это Азербайджан (105 тыс. тонн), Казахстан (129 тыс. тонн), Таджикистан (27 тыс. тонн). Новым перспективным рынком стал Узбекистан, куда было экспортировано 109 тыс. тонн.

Согласно сообщению, только в декабре 2017 года из РФ было отгружено свыше 110 тыс. тонн сахара.

Союзроссахар также сообщил, что в 2017 году производство свекловичного сахара в РФ достигло нового исторического максимума и составило 6,6 млн тонн. Излишки сахара на 1 января 2018 года с учетом ввоза белорусского сахара оцениваются в 800 тыс. тонн.