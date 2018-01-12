Президент Украины предложил допустить подразделения армий других стран на шесть военных учений в стране

На территории Украины в 2018 году планируется провести шесть военных учений.

Текст законопроекта об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях (№7428), внесенного главой государства в Верховную Раду 21 декабря 2017 года, обнародован на сайте парламента.

Согласно документу, на Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американские учения "Рэпид Трайдент - 2018", украинско-американские учения "Си Бриз - 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина - 2018", многонациональные учения "Чистое Небо - 2018" и украинско-румынские учениях "Ривериан - 2018".