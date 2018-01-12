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СНГ 12.01.2018 15:24

Президент Украины предложил допустить подразделения армий других стран на шесть военных учений в стране

На территории Украины в 2018 году планируется провести шесть военных учений.

Текст законопроекта об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях (№7428), внесенного главой государства в Верховную Раду 21 декабря 2017 года, обнародован на сайте парламента.

Согласно документу, на Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американские учения "Рэпид Трайдент - 2018", украинско-американские учения "Си Бриз - 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина - 2018", многонациональные учения "Чистое Небо - 2018" и украинско-румынские учениях "Ривериан - 2018".

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, ЗАКОНОПРОЕКТ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]